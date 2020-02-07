Специалисты с 10 февраля начнут обследование столичного моста Патона

Для уменьшения давления на конструкции сооружения на мосту частично ограничат движение.

Начиная с 10 февраля начнется обследование столичного моста Патона специалистами Украинского института стальных конструкций им. В. М. Шимановского.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба администрации.

В ходе обследования планируется получить оценку эксплуатационной пригодности моста и несущей способности его конструкций.

"Специалисты определят остаточный ресурс сооружения и составят рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста. Во время обследования моста предусмотрено научно-техническое сопровождение. Это необходимо для дальнейшей разработки документации внесения изменения в паспорт сооружения", - заявил Поворозник.

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Он также отметил, что для уменьшения давления на конструкции сооружения, на мосту ограничат движение крайними правыми полосами.

"На маршрутах №50 и № 43 троллейбусы сверхбольшой вместимости длиной 18 метров заменены на подвижной состав большой вместимости длиной до 11 метров. Кроме того, учитывая, что наибольший пассажиропоток на маршруте №50 приходится на участок от улицы Милославской до Дарницкой площади, увеличено количество троллейбусов на маршруте 50К, который курсирует до Дарницкой площади", - уточнил заместитель главы КГГА.

Как сообщал УНИАН, в декабре на мосту Патона обнаружили аварийное проседание покрытия.