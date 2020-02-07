Hyundai презентовал кроссовер Creta второго поколения (фото)

В Индии дебютировал компактный кроссовер Hyundai Creta второго поколения. Модель получила внешность в стиле флагманского Palisade, полностью цифровую приборную панель, турбомотор и «робот».

Компания Hyundai представила компактный кроссовер Creta второго поколения, предназначенный для индийского рынка. Премьера автомобиля состоялась на международном автосалоне в Нью-Дели.

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Кроссовер выполнен в том же стиле, что и соплатформенная модель ix25 нового поколения для Китая, дебютировавшая осенью 2019 года. У него та же передняя часть кузова, выполненная в духе «старшего» кроссовера Palisade, со сдвоенными светодиодными головными фарами. При этом индийская Creta отличается от «китайца» радиаторной решеткой с другим узором, пишет Autonews.

В салоне появилась полностью цифровая приборная панель, мультифункциональное рулевое колесо со скошенным нижним сегментом, новый селектор коробки передач, а также вертикальный сенсорный дисплей мультимедиа.

В список доступного оснащения войдет панорамная крыша, электронный стояночный тормоз с функцией auto-hold, а также камера заднего вида и система кругового обзора. В списке электронных «помощников»: адаптивный круиз-контроль, функция предупреждения фронтальных столкновений, система соблюдения рядности движения и система контроля состояния водителя.

В линейку двигателей вошел 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 115 л. с. и турбодизель такого же рабочего объема и отдачи. На вершине моторной гаммы — 1,4-литровая бензиновая наддувная «четверка», выдающая 140 лошадиных сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика», вариатор и семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.