В Херсоне из-за непогоды запретили движение фур

Ограничение будет действовать до принятия отдельного решения.

В Херсоне с 16:00 сегодняшнего дня из-за осложнения погодных условий запрещено движение большегрузных транспортных средств.

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Как сообщает пресс-служба Херсонского городского совета, соответствующее решение принято на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"В связи с осложнением погодных условий, с 16:00 6 февраля на территории Херсона запрещено движение большегрузных транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение движения не распространяется на транспортные средства, осуществляющие перевозки скоропортящихся грузов, а также на те, которые используются при ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.

В горсовете отметили, что ограничение будет действовать до принятия отдельного решения.