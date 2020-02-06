Аэропорт «Херсон» закрыли из-за непогоды
Международный аэропорт «Херсон» временно приостановил работу из-за осложнения погодных условий.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.
«Международный аэропорт «Херсон» закрыт», - говорится в сообщении.
В ОГА отметили, что по состоянию на 6 февраля в области наблюдается осложнение погодных условий, а именно: снег, метель, снежные заносы, гололедица, порывы ветра достигают 15-20 м/с.
Также отмечается, что проезд автотранспорта по всем автодорогам государственного и местного значения в регионе обеспечен.
«Угроза размыва моста на Арабатскую Стрелку в Геническом районе в настоящее время отсутствует», - добавили в ОГА.
Кроме того, по состоянию на 9:00 из-за непогоды отсутствует электроснабжение в 134 населенных пунктах.
«Для восстановления электроэнергии задействовано 97 единиц техники, работают 91 бригада и 330 работники «Херсоноблэнерго», - отметили в ведомстве.