Аэропорт «Херсон» закрыли из-за непогоды

В Херсонской области наблюдается осложнение погодных условий, а именно: снег, метель, снежные заносы, гололедица и сильный ветер.

Международный аэропорт «Херсон» временно приостановил работу из-за осложнения погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

«Международный аэропорт «Херсон» закрыт», - говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что по состоянию на 6 февраля в области наблюдается осложнение погодных условий, а именно: снег, метель, снежные заносы, гололедица, порывы ветра достигают 15-20 м/с.

Также отмечается, что проезд автотранспорта по всем автодорогам государственного и местного значения в регионе обеспечен.

«Угроза размыва моста на Арабатскую Стрелку в Геническом районе в настоящее время отсутствует», - добавили в ОГА.

Кроме того, по состоянию на 9:00 из-за непогоды отсутствует электроснабжение в 134 населенных пунктах.

«Для восстановления электроэнергии задействовано 97 единиц техники, работают 91 бригада и 330 работники «Херсоноблэнерго», - отметили в ведомстве.