Украинцы предпочитают б/у авто: ТОП-5 самых популярных

В прошлом месяце 43% от всех зарегистрированных автомобилей пришлось на авто старше 10 лет.

В январе украинские номера получили 28,3 тысячи импортированных легковых авто с пробегом.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на Ассоциацию автопроизводителей Украины.

"На каждый проданный новый легковой автомобиль пришлось четыре регистрации ввезенных из-за границы б/у авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобили старше 10 лет составили 43% от всех растаможенных и зарегистрированных в январе авто с пробегом, треть регистраций - машины от пяти до десяти лет и 24% - не старше пяти лет.

По-прежнему, самым популярным среди подержанных автомобилей остается Volkswagen Passat. Его приобрели 1716 украинцев.

На втором месте оказался Renault Megane (1608 авто).

Третье место досталось Skoda Oсtavia (1518 штук), четвертая позиция у Volkswagen Golf (1235 регистраций), а пятое место - Ford Focus (1035 авто).

Как сообщал УНИАН, объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос в 2 раза и составил 116,8 тысячи авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.