"Укрзализныця" ведет переговоры о закупке новой партии американских локомотивов - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что заинтересован вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины.

Министерство инфраструктуры и Укрзализныця ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-брифинга с госсекретарем США Майк Помпео, пишет Экономическая правда.

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"2020-й станет годом, в котором мы ощутимо увеличим инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США.

Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины.

Министерство инфраструктуры и Укрзализныця уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства", - сообщил Зеленский.

Напомним, в декабре Мининфраструктуры сообщило, что американская компания General Electric в 2020 году поставит "Укрзализныце" еще 40 локомотивов собственного производства.

В феврале 2018 года корпорация GE подписала долгосрочное рамочное соглашение с "Укрзализныцей" на 1 млрд долларов.

Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, которая составляет 10% конечной стоимости сделки. На данном этапе GE будет использовать украинскую сигнальную и радиосистему и определенные элементы кабины.

Стоимость локомотивов – 4,68 млн долларов (с НДС) за каждый. В целом сумма контракта (речь идет о первой партии - ЭП) составляет 140 млн долларов с НДС.

"Укрзализныце" нужно 51,2 миллиарда гривень в течение 6 лет для обновления локомотивного парка, из всех локомотивов УЗ, только 5,3% моложе 25 лет.