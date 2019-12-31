Украина закупит еще 40 локомотивов американской General Electric

Министерство инфраструктуры Украины, Укрзализныця и компания Wabtec (GE Transportation) подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместную работу сторон для заключения договоров поставки в 2020 году 40 новых локомотивов.

Украина закупит еще 40 локомотивов General Electric в 2020 году. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. "У нас есть неотложная задача обновить подвижной состав “Укрзализныци”, и мы должны сделать это на выгодных и приемлемых для Украины условиях", - сказал он.

Читайте такжеКравцов уходит с должности главы "Укрзализныци"

В Министерстве инфраструктуры добавили, что вместе с "Укрзализныцей" и компанией Wabtec (GE Transportation) подписали меморандум о взаимопонимании. Этот документ "предусматривает совместную работу сторон для заключения договоров поставки в 2020 году 40 новых локомотивов серии TE33AC корпорации General Electric и оказание услуг по техническому обслуживанию для 70 таких локомотивов".

“Сейчас General Electric вместе с финансовыми партнерами представили нам условия, которые мы считаем приемлемыми. Мы финализируем согласование этих условий, после этого начнется подготовка проектной документации. Также важным моментом является расширение локализации производства в Украине. Об этом мы также ведем переговоры», - заявил министр инфраструктуры.

Напомним, 27 декабря Криклий в комментарии УНИАН заявил, что контракт по второму этапу сотрудничества американской General Electric с акционерной компанией «Укрзализныця», который предполагает 20% локализации производства в Украине, будет подписано до конца 2019 года.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» завершила первый этап сотрудничества с американской компанией General Electric и 30 тепловозов ТЕ33АС прошли локализацию на Крюковском вагоностроительном заводе.

В феврале 2018 года «Укрзализныця» подписала с американской компанией General Electric рамочное соглашение о поставках «Укрзализныци» до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 млрд долл.