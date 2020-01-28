Nissan готовит маленький городской кроссовер

Осенью 2020 года компания Nissan выпустит новый маленький кроссовер, который разделит платформу с компактными автомобилями Renault.

Компания Nissan опубликовала первый тизер нового маленького кроссовера, который разработают преимущественно для индийского рынка. Предполагается, что продажи автомобиля начнутся в сентябре 2020 года.

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Новый кроссовер, длина которого не превысит четырех метров, будет построен на модульной платформе CMF-A, разработанной Renault и Nissan. Таким образом, новинка разделит большинство основных узлов и агрегатов с Renault Kwid. Это говорит о том, что автомобиль будет доступен исключительно с приводом на передние колеса, пишет Autonews.

В линейку двигателей войдет новый трехцилиндровый бензиновый наддувный агрегат рабочим объемом один литр, который сможет работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой или вариатором.

Ранее стало известно, что Nissan в течение следующих 18 месяцев полностью обновит свою линейку кроссоверов для европейского рынка. Так, до середины 2021 г. Nissan выпустит замены или преемников всех своих моделей класса SUV. Примерно через полгода появится X-Trail следующего поколения, а чуть позже дебютирует новый Qashqai.

Кроме того, в планы Nissan входит разработка нового электрического кроссовера для Европы, который создадут по мотивам концепт-кара Ariya, показанного в октябре на Токийском автосалоне. Автомобиль размером с модель X-Trail сможет ускоряться с места до 100 км/ч менее чем за пять секунд, а комплект аккумуляторов позволит проезжать без подзарядки до 480 километров.