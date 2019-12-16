Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Компания Nissan в течение следующих 18 месяцев полностью обновит свою линейку кроссоверов для рынка ЕС.
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Об этом в интервью Automotive News рассказал глава европейского подразделения японской марки Джанлука де Фиччи, передает Autonews.
По словам топ-менеджера, до середины 2021 г. Nissan выпустит замену или преемника всех своих моделей класса SUV. Примерно через полгода появится X-Trail следующего поколения, а чуть позже дебютирует новый Qashqai.
Кроме того, в планы Nissan входит разработку нового электрический кроссовера для Европы, который создадут по мотивам концепт-кара Ariya, показанного в октябре на Токийском автосалоне. Автомобиль размером с модель X-Trail сможет ускоряться с места до 100 км/ч менее чем за пять секунд, а комплект аккумуляторов позволит проезжать без подзарядки до 480 километров