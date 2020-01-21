Китайская China Railway подписала меморандум с УЗ и решила открыть представительство в Украине

«Укрзализныця» и китайская железнодорожная строительная корпорация China Railway подписали меморандум о сотрудничестве.

Госкомпания «Укрзализныця» и китайская железнодорожная строительная корпорация China Railway Construction Corporation (CRСC) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

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Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, меморандум подписали председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов, член правления Ремигиуш Пашкевич и заместитель генерального директора CRCC Ванг Хонгвей.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, подписание меморандума является важным этапом сотрудничества для развития железнодорожного сообщения в направлении Украина - КНР, привлечения китайских партнеров для модернизации украинской железной дороги и реализации транзитного потенциала Украины в сочетании ЕС – КНР.

«Мы рады приветствовать начало сотрудничества крупнейших государственных железнодорожных компаний Украина и Китая. Тот факт, что китайская корпорация решила открыть в Украине представительство и подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве свидетельствует о том, что экономическая ситуация в Украине меняется, улучшается инвестиционный климат и крупнейшие иностранные технологические и производственные гиганты заинтересованы работать на украинском рынке», - цитирует пресс-служба Криклия.

Министр инфраструктуры отметил, что Украина рассчитывает перезапустить и активизировать участие в проектах «Один пояс - один путь», что позволит в полной мере реализовать транзитный потенциал в континентальном грузовом товарном обороте.

«Мы хотим найти такую форму и формулу участия Украины в этом многостороннем проекте, чтобы модель win-win, то есть взаимный выигрыш сторон был максимально реализован», - заявил Криклий.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году «Укрзализныця» подписала меморандумы о сотрудничестве с компаниями-производителями железнодорожного транспорта французской Alstom и китайской CRRC относительно покупки электровозов.