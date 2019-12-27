Незаконные полеты в Крым: госбюджет Украины не получил как минимум 13 миллиардов гривень от РФ

Количество нарушений пересечения воздушной границы за все время аннексии Крыма выросло до 200 тысяч.

Госавиаслужба Украины впервые оштрафовала иностранную авиакомпанию за пересечение воздушного пространства Крыма.

Об этом сообщает Армия Inform.

Украина запретила взлет-посадку из аэропорта «Симферополь» всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года.

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С тех пор количество таких нарушений пересекло отметку в 200 тысяч, и за одно из них никто так и не понес никакой финансовой ответственности.

Отмечается, что 8 августа 2019 года самолет авиакомпании Euro-Asia Air выполнил полет в пределах запретной зоны над оккупированным полуостровом. После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа. В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства.

Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривень. Вместе с тем в службе заявили, что суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, по Крымскому мосту прошел первый поезд, который следовал из Санкт-Петербурга в Севастополь. По железнодорожному мосту через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд, состоящий из 14 купейных и спальных вагонов, общей вместимостью 882 пассажира.