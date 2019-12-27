Незаконные полеты в Крым: госбюджет Украины не получил как минимум 13 миллиардов гривень от РФ
Госавиаслужба Украины впервые оштрафовала иностранную авиакомпанию за пересечение воздушного пространства Крыма.
Об этом сообщает Армия Inform.
Украина запретила взлет-посадку из аэропорта «Симферополь» всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года.
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С тех пор количество таких нарушений пересекло отметку в 200 тысяч, и за одно из них никто так и не понес никакой финансовой ответственности.
Отмечается, что 8 августа 2019 года самолет авиакомпании Euro-Asia Air выполнил полет в пределах запретной зоны над оккупированным полуостровом. После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа. В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства.
Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривень. Вместе с тем в службе заявили, что суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 миллиардов гривень.
Как сообщал УНИАН, по Крымскому мосту прошел первый поезд, который следовал из Санкт-Петербурга в Севастополь. По железнодорожному мосту через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд, состоящий из 14 купейных и спальных вагонов, общей вместимостью 882 пассажира.