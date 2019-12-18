Электромобили Tesla могут значительно подешеветь: подробности

Производитель рассматривает возможность снижения цен на машины, собранные в Китае.

Американская компания Tesla рассматривает возможность снижения цен на седаны Model 3, собранные в Китае, на 20% или более в следующем году.

Читайте такжеTesla Model S, iPad и Nintendo Switch: обнародован рейтинг "Лучшие гаджеты десятилетия"

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственных информаторов, знакомых с планами производителя электромобилей, передает ixbt.com.

Цены на электромобили, выпускаемые на новом заводе Tesla в Китае, начинаются с 355 800 юаней (примерно 50 550 долларов). Вероятно, они будут снижены во второй половине 2020 года.

Снижение на 20% опустит цену ниже психологической отметки 300 000 юаней, сделав машины Tesla более привлекательными для покупателей. Это необходимо производителю в условиях, когда крупнейший рынок электромобилей показал признаки замедления.

Для снижения цен автопроизводитель стремится использовать больше местных компонентов, чтобы не платить пошлины на импорт.