Tesla вошла в топ-3 самых дорогих автопроизводителей

После вчерашнего анонса Маска о строительстве завода возле Берлина акции Tesla взлетели.

Акции Tesla взлетели на фоне новости о строительстве завода в Германии. Благодаря этому компания сразу же вошла в топ-3 самых дорогих автопроизводителей в мире.

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Позади остались такие крупные компании, как Audi, BMW, General Motors и даже Daimler, хотя последнюю с Tesla разделяет совсем немного. Ну а впереди – Volkswagen (второе место) и Toyota (первое).

Как пишет ixbt.com, акции Tesla идут вверх не только из-за немецкого завода. Компания очень активна в последнее время. На китайском заводе, который построили в рекордные сроки, уже началось производства Model 3.

В этом месяце Tesla официально представит пикап, подготовка к производству кроссовера Model Y идет опережающими темпами, ну а к концу следующего года стартует производство электрических грузовиков.

Так что если все эти модели будут позитивно восприняты рынком, то в течение года-двух Tesla вполне способна оттеснить Volswagen и значительно приблизиться к Toyota.

Как сообщал УНИАН, на церемонии Golden Steering Wheel (Tesla Model 3 получила награду Auto Bild в номинации «лучший среднеразмерный седан») Маск назвал место расположения четвертой гигафабрики компании. Новый завод расположится в Берлине.