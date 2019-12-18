цей матеріал доступний українською

В Киеве сегодня и завтра частично ограничат движение на Южном мосту

15:19, 18 декабря 2019
Транспорт
59 0
Движение ограничат из-за ремонтных работ / фото cultkiev.com

Читайте также"Укравтодор" хочет за три года восстановить 7 тысяч километров дорог госзначения

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

Движение транспорта ограничено из-за проведения текущих ремонтных работ на Южном мосту.

Ремонтники работают на крайней правой полосе в направлении Левого берега.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter