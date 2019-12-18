В Киеве сегодня и завтра частично ограничат движение на Южном мосту

Движение транспорта ограничено из-за проведения текущих ремонтных работ на Южном мосту.

В Киеве сегодня, 18 декабря, в 18:00, а также 19 декабря с 09:00 до 18:00 частично ограничат транспортное движение на Южном мосту.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

Движение транспорта ограничено из-за проведения текущих ремонтных работ на Южном мосту.

Ремонтники работают на крайней правой полосе в направлении Левого берега.