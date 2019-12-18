Заявки на конкурс по концессии порта "Ольвия" подали три компании

По словам главы министерства, от реализации концессионного проекта в порту «Ольвия» ожидается 66 млн долл. инвестиций и минимум 3 млн долл. государственных инвестиций в следующие 35 лет, а также 3 млн долл. ежегодных концессионных платежей.

Заявки на участие в конкурсе по концессии имущества государственного предприятия "Стивидорная компания "Ольвия" подали три компании.

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Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, об своем участии в концессионном конкурсе в порту "Ольвия" заявили компании из Катара и Украины.

"Участниками концессионного конкурса являются портовые операторы из Украины и Катара. Две компании из трех предварительно квалифицированы для участия в следующем этапе. Что касается третьей, то решение конкурсной комиссией пока не принято, поскольку заявка была подана в последний день приема заявок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предложения на участие в конкурсе были поданы

двумя компаниями: КЮТЕРМИНАЛЗ и объединением ООО Морское агентство "Питерс" и ООО "Протти-газолин".

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, от реализации концессионного проекта в порту "Ольвия" ожидается 66 миллионов долларов инвестиций и минимум 3 млн долл. государственных инвестиций в следующие 35 лет, а также 3 миллиона долларов ежегодных концессионных платежей.

"Следующий этап - оценка конкурсных предложений участников и определение победителя - состоится 21 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Министерство инфраструктуры Украины объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт" и имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины". Концессия порта "Ольвия" предоставляется на 35 лет, а концессия Херсонского порта - на 30 лет.