Новый Mercedes GLA получит "зеленую" версию

В 2020 году у маленького кроссовера Mercedes-Benz GLA второго поколения появится версия с полностью электрической силовой установкой.

Компания Mercedes-Benz выпустит компактный электрический кроссовер, построенный на платформе модели GLA второго поколения. Предполагается, что новинка, которая получит название EQA, дебютирует в 2020 году.

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Ранее сообщалось, что под именем EQA «Мерседес» будет продавать компактный «зеленый» хэтчбек с тремя дверьми. Теперь в рамках премьеры нового GLA немцы показали тизер модели, говорящий о том, что это будет небольшой пятидверный кроссовер, передает Autonews.

В целом автомобиль будет напоминать обычный GLA второго поколения, но будет отличаться от него «закрытой» радиаторной решеткой и особыми аэродинамическими колесами.

Напомним, стандартный GLA получил 1,33-сильную «турбочетверку» совместной разработки Daimler и Renault. Двигатель, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, развивает 163 л. с. и 250 Н·м крутящего момента.

Топовую версию от AMG с индексом 35 укомплектовали двухлитровым наддувным двигателем, выдающим 306 л. с. и 400 ньютон-метров. Мотор работает вместе с восьмидиапазонным «роботом» и полным приводом. В дальнейшем у кроссовера также появится гибридная модификация с возможностью подзарядки батарей от электросети.