УЗ повысит зарплаты не менее чем на 10%

Увеличение зарплаты должно произойти в первом квартале следующего года.

В первом квартале следующего года работникам "Укрзализныци" повысят зарплату не менее чем на 10%.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Как сообщается, "Укрзализныця" и профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины 11 декабря подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Согласно меморандуму, стороны достигли договоренности об обеспечении повышения тарифных ставок и должностных окладов работников "Укрзализныци" в первом квартале 2020 года не менее чем на 10%.

Документом также предусмотрено дальнейшее обеспечение оздоровления железнодорожников и членов их семей и пенсионеров в следующем году, а также финансирование объектов социальной сферы.

Профсоюз вместо этого будет оказывать поддержку УЗ перед соответствующими органами власти в вопросе отмены налога на землю для предприятий железнодорожного транспорта, сближение классов грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.