УЗ повысит зарплаты не менее чем на 10%
В первом квартале следующего года работникам "Укрзализныци" повысят зарплату не менее чем на 10%.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
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Как сообщается, "Укрзализныця" и профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины 11 декабря подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Согласно меморандуму, стороны достигли договоренности об обеспечении повышения тарифных ставок и должностных окладов работников "Укрзализныци" в первом квартале 2020 года не менее чем на 10%.
Документом также предусмотрено дальнейшее обеспечение оздоровления железнодорожников и членов их семей и пенсионеров в следующем году, а также финансирование объектов социальной сферы.
Профсоюз вместо этого будет оказывать поддержку УЗ перед соответствующими органами власти в вопросе отмены налога на землю для предприятий железнодорожного транспорта, сближение классов грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.