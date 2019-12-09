В Украине запустили 8 новых поездов (список)

Новый график движения поездов начал действовать с 8 декабря, в котором предусмотрено курсирование 185 пар пассажирских поездов.

Публичная акционерная компания «Укрзализныця» в новом графике движения пассажирских поездов на 2019/2020 годы назначила 8 новых поездов, большинство из которых будут курсировать в популярном среди туристов западном направлении.

Как сообщили в пресс-службе компании, новый график движения поездов начал действовать с 8 декабря, в котором предусмотрено курсирование 185 пар пассажирских поездов.

В частности, формированием «Укрзализныци» - 162 пар (14 из которых - скоростные), стран СНГ - 9 пар, других стран - 14 пар. В международном сообщении будет курсировать 20 пар поездов со странами Запада и 17 пар - со странами СНГ.

«Более 90% поездов в новом графике движения - это быстрые и ускоренные поезда», - отметили в «Укрзализныце».

Согласно сообщению, компания назначила следующие 8 новых поездов: № 192/291 Львов - Днепр, № 203/204 Львов - Днепр, № 179/180 Львов - Днепр, № 129/130 Полтава - Ворохта, № 201/202 Львов - Ужгород, № 960/961, 962/963 Кошице - Мукачево, № 241/242 Днепр - Одесса, № 233/234 Киев - Винница.

Кроме того, для перевозок пассажиров в пиковые периоды «Укрзализныця» предусмотрела продолжение маршрутов поездов № 7/8 Киев - Ивано-Франковск до Черновцов, № 75/76 Кривой Рог - Киев и № 71/72 Запорожье - Киев до Ужгорода, № 140/139 Лисичанск - Харьков/Днепр-Главный до Николаева. Кроме того, предусмотрены сезонные поезда на летний период.

Также в графике движения 2019/2020 несколько пассажирских поездов изменили маршруты следования, среди которых поезд № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 357/358 Киев - Рахов, № 161/162 Николаев - Киев и № 67/68 Киев - Варшава.

Также сообщается, что в новом графике компания изменила нумерацию следующих поездов: № 63/64 Днепр - Одесса на № 53/54, № 247/248 Житомир - Одесса на № 131/132, № 641/642 Кишинев - Одесса на № 841/842, № 61/62 Санкт-Петербург - Кишинев на № 361/362, № 73/74 Москва - Кривой Рог на № 95/96, № 95/96 Мариуполь - Бахмут на №77/78.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует в период новогодних и рождественских праздников назначить 35 дополнительных поездов дальнего следования.

В 2020 году «Укрзализныця» планирует приобрести 26 вагонов и еще 40 модернизировать.

График движения поездов 2019/2020 согласно решению 70-го Совета железнодорожного транспорта стран Содружества и Балтии вводится в действие с 8 декабря 2019 года с 00 часов 00 минут, со странами ЕС - с 15 декабря 2019 года.