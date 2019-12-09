Поехал в ресторан: Маска заметили за рулем нового электропикапа Cybertruck (фото)
Глава Tesla Илон Маск прокатился на своем новом футуристическом пикапе Cybertruck по Малибу.
Компанию ему составила певица Граймс и ведущий дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен. Об этом пишет TMZ.
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Маск заехал в ресторан Nobu, где встретился с актером Эдвардом Нортоном. Пикап при этом стоял на парковке у ресторана. После ужина Маск вышел из Nobu вместе с Нортоном и показал актеру знаменитый Cybertruck.
Маск представил пикап на презентации в Лос-Анджелесе 22 ноября. Мероприятие прошло не слишком гладко: к примеру, дизайнер Франц фон Хольцхаузен случайно разбил стекло автомобиля, которое должно было выдержать удар. Кроме того, многих удивил дизайн пикапа: его сравнивают с детскими рисунками и джипом Warthog из популярной игровой серии Halo.
Elon takes the CyberTruck out for a spin in Malibu. I think these angles are the most flattering I’ve seen of it. Thoughts?— Jon Rettinger (@Jon4Lakers) December 8, 2019
Via @TMZpic.twitter.com/Gu3GVjuHEv