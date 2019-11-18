В Украине могут упростить регистрацию такси

Процесс получения права на осуществление деятельности такси могут упростить, заменив лицензии на сообщение.

В Украине могут упростить процесс получения права на осуществление деятельности такси, заменив лицензии на сообщение.

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Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, об этом шла речь в ходе встречи заместителя министра инфраструктуры Натальи Форсюк с представителями рынка такси в Украине при участии членов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.

«Участники встречи обсудили спорные вопросы относительно нововведений, которые планируется ввести проектом Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования деятельности по предоставлению услуг перевозки пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ», - говорится в сообщении.

По словам Форсюк, новым законопроектом планируется дерегулировать процедуры приобретения права на осуществление деятельности по перевозке пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ (замена лицензий на сообщение), предоставление «Укртрансбезопасноти» полномочий по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об автомобильном транспорте путем осуществления «контрольного приобретения услуг», а также предоставление ей функции ведения (администрирования) государственного реестра перевозчиков.

Отмечается, что особое внимание во время встречи было уделено спорным вопросам об обязательном страховании пассажиров, введении ответственности информационно-диспетчерских служб и надзора/контроля за такими службами, введении прямого требования к водителям по подтверждению их психиатрического здоровья, отсутствии наркозависимости и причастности к преступлениям против жизни и здоровья, а также норм относительно блокирования или исключения из реестра перевозчика за систематические нарушения ПДД и тому подобное.

«По итогам встречи стороны договорились в недельный срок доработать проект закона с учетом всех комментариев и замечаний», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской таксомоторной ассоциации, тенизация рынка такси в Украине составляет более 99%. При этом ежедневно в Украине такси перевозят около 2 млн пассажиров, а в Киеве такси осуществляют в среднем 300 поездок в день.