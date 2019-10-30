Дети в такси. Кто будет платить новые штрафы

Верховная Рада приняла законопроект № 1150 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях» относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей, которым дополнила статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях двумя частями.

Десятой, которая говорит о том, что нарушение правил перевозки детей влечет за собой применение штрафа к водителю в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (510,00 грн) и одиннадцатой, которая предусматривает административную ответственность для водителя в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850,00 грн) в случае повторного нарушения правил перевозки детей в течение года.

Помимо этого, были внесены изменения в ч. 1 ст. 222 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в соответствии с которой рассматривать административные дела и привлекать к административной ответственности за указанные выше административные правонарушения будут органы Национальной полиции.

Норм, обязывающих службы такси иметь детское автокресло, действующее законодательство также не предусматривает

Штраф будет платить водитель. А какой-либо ответственности службы такси или родителей ребенка Кодекс Украины об административных правонарушениях не предусматривает.

Норм, обязывающих службы такси иметь детское автокресло, действующее законодательство также не предусматривает, хотя ответственность за перевозку детей без автокресла была законодателем введена.

На мой взгляд, это будет проблемой, как для родителей и водителя транспортного средства (таксиста), которого можно будет оштрафовать за перевозку ребенка без автокресла, так и для службы такси. Если служба такси не будет компенсировать водителю возможные суммы штрафов за перевозку детей без кресел или родители откажутся добровольно, по просьбе водителя, оплачивать штраф, папы и мамы рискуют долго ждать подходящую машину для осуществления поездки с ребенком. Служба такси и водители машин таких служб, в свою очередь, будут терять потенциальных клиентов, если не будут иметь детских кресел для перевозки детей или водители будут вынуждены подвергать себя риску быть оштрафованными за перевозку ребенка без автокресла, а ребенка – риску получения травм при ДТП.

Однако, в борьбе за клиентов, не исключено появление (или более широкое их развитее) служб такси, специализирующиеся на перевозке детей с надлежащим уровнем безопасности за отдельную или дополнительную плату.

Если маршрутное такси не оборудовано ремнями безопасности, то в таких случаях ответственность исключена

Что же касается маршрутных такси, необходимо учитывать следующее. Если маршрутное такси оборудовано ремнями безопасности (что называется «с завода»), то кресло для ребенка должно быть, поскольку, в случае его отсутствия, административной ответственности не избежать. Если маршрутное такси не оборудовано ремнями безопасности (городской общественный транспорт, например, не предусматривает ремней безопасности и оборудован специальными местами для детей и родителей), то в таких случаях ответственность исключена.

Хочу также напомнить, что Кабинет министров Украины Постановлением от 18.02.1997 №176 утвердил Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, которые, в том числе, регулируют правила перевозки детей. К примеру, п. 42 Правил предусматривает, что на междугородных маршрутах не допускается перевозка детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, за исключением случаев перевозки детей к общеобразовательным или дошкольным учебным учреждениям в сельской местности автобусами внутриобластных маршрутов и регулярных специальных перевозок.

Таким образом, поскольку ч. 10 и ч. 11 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за нарушения правил перевозки детей, а не только детей в такси без автокресла, то не исключены случаи привлечения водителей к административной ответственности и за другие правонарушения.

В целом, на сегодня ограничений в перевозке детей, согласно действующим Правилам дорожного движения, не так уж и много. И внесение изменений в ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях направлено лишь на усиление ответственности за перевозку детей без надлежащих мер безопасности. Ведь, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, использование автокресел снижает смертность среди детей в ДТП на 54 %, а риск получения травм - на 70%.

Дмитрий Лазебный, юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры»