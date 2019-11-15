Реформа «Укрзализныци»: в Офисе президента пообещали учесть интересы коллектива

Участники встречи в ОП договорились о включении представителей отраслевого профсоюза в рабочую группу, которая занимается наработкой согласованной версии законопроекта о железнодорожном транспорте Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив обсудила с представителями Министерства инфраструктуры, АО «Укрзализныця», профсоюза железнодорожников и транспортных строителей актуальные проблемы реформы железнодорожной отрасли в государстве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОП.

«Мы видим, что железная дорога и весь железнодорожный транспорт является одним из локомотивов для роста экономики», - сказала Ковалив.

Она отметила, что интересы работников «Укрзализныци» обязательно будут учитываться при реформировании компании.

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«Представителей профсоюзов обязательно будут включать в обсуждение плана реструктуризации железной дороги, чтобы максимально учесть интересы коллектива «Укрзализныци», - заверила заместитель руководителя Офиса президента.

Ковалив подчеркнула необходимость вести диалог с профсоюзами о дальнейшей судьбе конкретных объектов из числа непрофильных активов компании при их возможной приватизации.

Участники встречи договорились о включении представителей отраслевого профсоюза в рабочую группу, которая занимается наработкой согласованной версии законопроекта о железнодорожном транспорте Украины.