"Антонов" поставит Ан-178 для полиции Перу

Благодаря подписанию контракта Украина открывает рынок Латинской Америки для нового поколения грузовых самолетов «Антонов».

Государственное предприятие «Спецтехноэкспорт», входящее в состав концерна «Укроборонпром», завершило процедуру подписания контракта с Министерством внутренних дел Республики Перу по поставке многоцелевого транспортного самолета Ан-178. Об этом сообщила пресс-служба «Спецтехноэкспорта».

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«Контрактом предусмотрено производство и поставка украинского самолета для нужд Национальной полиции Перу, предоставление пакета услуг по обучению, обслуживанию и расширенной гарантии. Тендерное предложение компании «Спецтехноэкспорт» стало лучшим, опередив, по итоговой оценке, предложения основных конкурентов, среди которых были самолеты C27J от компании Leonardo (США-Италия) и CASA C-295 от Airbus (Испания)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для определения итоговой оценки, заказчик учитывал эксплуатационные характеристики самолета, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала и прочее.

В пресс-службе отметили, что благодаря подписанию контракта, Украина открывает рынок Латинской Америки для нового поколения грузовых самолетов «Антонов».

«Сейчас компания «Спецтехноэкспорт» ведет переговоры с потенциальными заказчиками украинских самолетов из других стран этого региона», - говорится в сообщении.

Отмечается, что многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на предприятии "Антонов", которое входит в состав "Укроборонпрома".

«Ан-178 является дальнейшим развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148/Ан-158, прошедших международную сертификацию. Максимальная высота полета Ан-178 - 12,2 км, дальность полета - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет уникальную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов. Самолет способен садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Спецтехноэкспорт» в течение семи месяцев 2019 года заключил новые внешнеэкономические контракты общей стоимостью 337 млн долларов, что является рекордным показателем компании за последние десять лет.

Справка УНИАН. «Спецтехноэкспорт» – государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие, основной сферой деятельности которого являются экспортно-импортные отношения на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения. Предприятие привлекает в Украину передовые технологии и методы организации производства, реализуя совместные с иностранными партнерами проекты, способствует проведению научных исследований в сфере военных технологий.