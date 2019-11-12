В Украине в следующем году планируют восстановить около 4 тысяч километров дорог

Также министр сообщил, что в 2020 году финансирование программы безопасности будет увеличено в 2 раза - до 3,2 млрд грн.

В следующем году в Украине будет отремонтировано и построено около 4 тысяч км дорог, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе пресс-конференции.

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«У нас понятна логика восстановления дорог - соединяем между собой областные центры и районные центры с областными. Малый и средний бизнес работает в пределах области, дороги должны создать дополнительный импульс для бизнеса. Но людям больше приходится ездить своим городом или районом. Вместе с местными властями делаем дороги между населенными пунктами и районами. И главное - делаем дорогу к каждой опорной школе, больнице, другим социальным объектам», - цитирует Криклия пресс-служба Мининфраструктуры.

По словам министра, цель правительства - за несколько лет сделать реальным путешествие из Харькова к западной границе машиной за 10 часов.

Также, по словам Криклия, задачей министерства является не только создание новых качественных дорог, но и их защита от разрушения перегруженными фурами.

«Планируется в дальнейшем вводить современные системы контроля - взвешивание грузовиков в движении. Это элемент smart roads, когда технологии фиксируют перегрузки, экономя человеческие ресурсы. Человек уже почти не нужен, система автоматически фиксирует перегрузки. В этом году работают 6 таких комплексов, в 2020 их будет 20, за несколько лет - 150. Благодаря им будет исчезать коррупция», - отметил министр.

Также он сообщил, что Мининфраструктуры планирует позаботиться о снижении на 30% аварийности на украинских дорогах.

«Для этого в 2020 году финансирование программы безопасности будет увеличено в 2 раза - до 3, 2 млрд грн. Это позволит обеспечить создание и установку около 1600 пешеходных переходов и освещение на 1500 пешеходных переходах; 90 светофоров с табло, которые измеряют скорость движения перед въездом в населенные пункты, и 35 светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах для дорог с интенсивным движением; средства принудительного снижения скорости движения на 42 объектах; 440 объектов с разметкой со светоотражающим элементом; 270 решений кольцевого типа; 31 амортизационный отбойник; закупку 200 единиц специальной аварийно-спасательной техники для ГСЧС», - отметил министр.

Также, Криклий сообщил, что для введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения для автомобильных дорог государственного значения предусмотрено более 300 комплексов.

«Чтобы сохранить человеческие жизни, планируется запретить для перевозки пассажиров использование переоборудованных автобусов, транспортных средств, не оборудованных ремнями безопасности (кроме городских маршрутов) автобусов, а контроль за соблюдением рабочего времени водителями будут обеспечивать автоматические устройства. И, наконец, обновленная «Укртрансбезопасность» станет гарантом соблюдения правил пассажирских перевозок, а не источником чьих-то доходов», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в рамках доработанного ко второму чтению в Верховной Раде проекта государственного бюджета Украины на 2020 год закладывает 73,7 млрд грн на развитие украинских дорог.

По итогам 2018 года в Украине восстановлено 3,8 тыс. км дорог.