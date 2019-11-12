Утверждены новые правила киевского метро: обнаженным, музыкантам и попрошайкам вход запрещен

В подземке теперь запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, играть на музыкальных инструментах и продавать ширпотреб.

Депутаты Киевсовета утвердили новые правила пользования Киевским метрополитеном. Для пассажиров подземки ввели ряд запретов.

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Как сообщается на сайте Киевского горсовета, соответствующее решение было принято на пленарном заседании 12 ноября. Его поддержали 62 депутата.

Согласно нововведениям, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Проведение массовых мероприятий на станциях метро также под запретом.

Кроме того, пассажиры метро обязаны иметь опрятный внешний вид. Вход на станции теперь запрещается «частично одетым пассажирам», а также без обуви, или в нижнем белье. В подземке также нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах.

Спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т. п) следует перевозить исключительно в чехлах. Надлежащей упаковки потребует садовый инвентарь, саженцы, рыболовные снасти.

Для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения, разрешается проезд с собакой-поводырем. Для этого животное должно иметь ошейник и намордник, а кроме того – пройти обучение в условиях метрополитена и иметь специальное удостоверение.