Появился еще один возможный конкурент Tesla Model X (фото)

Компания Fisker выпустит электрический кроссовер с солнечными батареями на крыше и ковриками из переработанных рыболовный сетей.

Компания Fisker опубликовала первые официальные фотографии нового электрического кроссовера под названием Ocean. Такой автомобиль сможет составить конкуренцию Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC и Tesla Model X.

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Кроссовер оснастят силовой установкой с двумя электромоторами и комплектом аккумуляторов на 80 кВт·ч, благодаря которому автомобиль сможет проехать без подзарядки до 480 километров, пишет Autonews. Плюс ко всему новинка получит крышу с солнечными панелями для дополнительной подпитки батарей, что сможет обеспечивать до 1600 «бесплатных» километров пробега ежегодно.

В компании отметили, что электрокар станет первым в мире кроссовером с солнечными батареями на всю длину крыши. При этом сам верх получит электрический привод — секцию крыши можно будет сдвинуть путем нажатия кнопки.

Фотографии салона пока не опубликованы, но в Fisker подчеркнули, что в его оформлении используют экологически чистые материалы. К примеру, коврики выполнят из переработанного нейлона, полученного из старых рыболовных сетей. Плюс ко всему инженеры применят «сверхэкономичную» систему кондиционирования.

Компания Fisker представит рабочий прототип автомобиля 4 января 2020 г., однако заказы на него начнут принимать уже в нынешнем году. При этом первые кроссоверы доберутся до заказчиков не ранее 2022 года.