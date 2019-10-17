Toyota представила электрокар, который меньше Smart (фото)

Новинка появится у дилеров уже к концу следующего года

Компания Toyota представила готовую к массовому производству модель BEV – это двухместный электрический сити-кар, длина которого менее 2,5 метра.

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Автопроизводитель уверяет, что эта машина идеально подойдет начинающим водителям и пожилым людям, пишет motor.ru.

Новинка заметно меньше Smart ForTwo: она на 205 миллиметров короче и на 373 миллиметра уже немецкой модели. Известно, что запас хода электрокара достигает 100 километров, а максимальная скорость не превышает 60 километров в час.

На рынке BEV появится в двух версиях – обычной и коммерческой. Последняя отличается возможностью трансформации салона в зависимости от цели использования: например, можно превратить его в мобильный офис, установив складной стол, на котором удобно разместить планшет.

Премьера автомобиля состоится на следующей неделе на автосалоне в Токио. Вместе с ним на стенде Toyota дебютирует прототип LQ с автопилотом четвертого уровня и системой искусственного интеллекта по имени Yui.