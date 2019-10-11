Toyota представила новый водородомобиль (фото)

Автомобиль поступит в продажу в конце 2020 года.

Компания Toyota сегодня официально анонсировала водородомобиль Mirai второго поколения. Из ярко выраженного седана Mirai превратился в благородный фастбэк, и в профиль выглядит не хуже Audi A7.

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Хотя пасть радиаторной решетки с большим количеством горизонтальных планок, как у некоторых современных моделей Toyota и Lexus, воспринимается уже не так однозначно. Но в целом автомобиль кажется более гармоничным, и даже немного спортивным, чем первое поколение, пишет ixbt.com.

Mirai второго поколения построен на заднеприводной платформе. Гибридная силовая установка принципиально не изменилась: в результате химической реакции взаимодействия водорода и кислорода вырабатывается электричество, которое и приводит Mirai в движение.

Правда, теперь обещано увеличение дальности поездки на одной зарядке на 30% в сравнении с моделью первого поколения. То есть можно рассчитывать примерно 600-700 км.

Mirai второго поколения стал длиннее и шире предшественника (длина достигает 4973 мм, ширина — 1884 мм), но высота снизилась до 1468 мм. Зато колесная база увеличилась почти на 14 см — до 2918 мм.

Интерьер изменился очень сильно, и самое главное — теперь перед водителем расположен полноценный приборный щиток. Он представлен 8-дюймовым экраном. Еще один дисплей диагональю 12,3 дюйма размещен на центральной панели.

Продажи Toyota Mirai второго поколения стартуют в конце 2020 года. Стоимость будет объявлена ближе к старту продаж.