Nissan после скандала с предыдущим руководителем получил нового главу

Предыдущий генеральный директор компании покинул свой пост 16 сентября.

Совет директоров компании Nissan Motor на внеочередном заседании назначил новым генеральным директором Макото Утиду, который прежде возглавлял китайское подразделение автопроизводителя.

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По мнению осведомленных источников The Wall Street Journal, Утида был выбран за его обширный опыт руководства одним из самых важных для Nissan Motor зарубежных рынков, передает kommersant.

Предыдущий генеральный директор Nissan Motor Хирото Саикава покинул свой пост 16 сентября. Его отставке предшествовало внутреннее расследование, которое показало, что Саикава и еще несколько топ-менеджеров компании получали завышенные выплаты.

Саикава принес публичные извинения и пообещал вернуть всю сумму переплаты в €400 млн. После его ухода временно исполняющим обязанности генерального директора Nissan Motor был назначен главный операционный директор Ясухиро Ямаути.