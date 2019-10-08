Volvo и китайская Geely создадут совместную компанию по разработке двигателей

Новая фирма будет заниматься разработкой двигателей и гибридных силовых агрегатов, а также их производством для марок Geely Auto, Proton, Lotus, LEVC и Lynk & Co.

Компания Volvo и китайский концерн Geely, который владеет шведским автопроизводителем, будут совместно разрабатывать двигатели внутреннего сгорания.

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Две марки объединят свои подразделения, занимающиеся силовыми агрегатами, и создадут на их базе отдельную компанию, пишет kommersant.

Новая фирма будет заниматься разработкой двигателей и гибридных силовых агрегатов, а также их производством для марок Geely Auto, Proton, Lotus, LEVC и Lynk & Co. Сама Volvo сосредоточится на развитии электрических силовых установок.

Впоследствии новое предприятие также сможет поставлять двигатели и другим автопроизводителям, которые будут заинтересованы в покупке моторов для своих моделей. Точные сроки создания новой компании и другая информация о ней пока не названы.