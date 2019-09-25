Honda перестанет продавать дизели в Европе уже с 2021 года

У компании уже есть серийный электромобиль Honda e, продажи которого стартуют летом 2020 года, также не станет слишком большой проблемой предлагать на европейском рынке гибридные версии.

Японский автопроизводитель Honda объявил, что собирается полностью прекратить продажи дизельных версий своих автомобилей в Европе уже в 2021 году. Это заявление последовало всего через несколько месяцев после того, как компания озвучила планы по переходу на европейском рынке исключительно на гибридные и электрические модели к 2025 году.

Читайте такжеMazda скоро покажет свой первый электромобиль: детали

Изначально Honda планировала довести долю электромобилей и гибридов в структуре своих европейских продаж до 66% к 2025 году, пишет itc.ua. Однако отрицательное отношение жителей ЕС к «дизельгейту» заметно снизило популярность к «грязным» автомобилям и соответствующим образом повысило популярность более «зеленых» автомобилей. Также на ситуацию повлияли новые более строгие нормы по вредным выбросам, которые заставляют производителей занижать мощность и динамику ДВС, чтобы уложиться в нормативы.

По всей видимости с помощью заявления о скором конце дизельных двигателей в Honda решили абстрагироваться от причастных к «дизельгейту» автопроизводителей. У компании уже есть серийный электромобиль Honda e, продажи которого стартуют летом 2020 года, также не станет слишком большой проблемой предлагать на европейском рынке гибридные версии, так что о значимых потерях для автопроизводителя говорить не приходится.

Напомним, что за последние годы чуть ли не все крупные автопроизводители заявили о планах по постепенному отказу от разработки и выпуска двигаталей внутреннего сгорания. Недавно это сделал Daimler (Mercedes-Benz), в конце прошлого года — Volkswagen, еще раньше — Volvo и т.д.

В свою очередь аналогичные заявления делают города и целые страны, включая Индию, Данию, Швецию, Израиль, Нидерланды, Китай, Германию, Великобританию, Францию, Норвегию и т.д.