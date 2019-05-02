Дизельный скандал: Volkswagen уже потерял более 30 миллиардов евро

Компания готовится потратить еще около миллиарда евро на судебные разбирательства.

Скандал с электроникой, которая уменьшала показатели выбросов от автомобилей Volkswagen, уже обошелся немецкой компании в 30 миллиардов евро.

Об этом пишет Independent со ссылкой на главного финансового директора компании Франко Витнера.

Более того, Volkswagen заложил в следующий финансовый год еще один миллиард евро на покрытие судебных издержек, связанных с Дизельгейтом, который впервые разгорелся в 2012 году.

В 2015 году VW признал, что использовал манипуляции с электроникой для мнимого снижения выбросов от автомобилей.

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Теперь же немецкая компания ориентируется на производство электрокаров, чтобы соответствовать новым жёстким экостандартам ЕС. Компания готовиться выпустить электрический хэтчбек I.D. и представила глобальный план обновления марки.

После дизельного скандала продажи Volkswagen серьезно упали, снизив тем самым прибыль. Тем не менее доход компании вырос из-за роста рентабельности концерна в целом.

За первый квартал 2019 года в Volkswagen на 10% упала прибыль. Тем не менее в комапнии назвали результаты не такими пессимистичными, к которым готовился бренд.