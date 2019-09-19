Суперкар Mercedes-AMG GT переведут на электротягу

Руководство марки подтвердило работу над гибридной модификацией.

Новое поколение суперкара Mercedes-AMG GT получит гибридную модификацию, которая добавит модели мощности и обеспечит повышенный крутящий момент.

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В основе силовой установки будет обновленный четырехлитровый бензиновый мотор V8 с двойным турбонаддувом. По словам источников издания Autocar в штаб-квартире марки, суммарная мощность будет достигать 659 лошадиных сил. Мощность самой производительной модели текущего поколения в исполнении 63 S 4MATIC+ составляет 639 лошадиных сил, передает motor.ru.

Помимо повышения производительности силовой установки, инженеры оснастят суперкар новой электрической архитектурой на 48 вольт, которая совместно с улучшенным стартером и генератором обеспечит увеличение крутящего момента. По предварительным данным, этот показатель может достигнуть 949 Нм против 900 Нм момента у представленной на рынке топовой версии.

Помимо прибавки к мощности, суперкар получит новую систему полного привода, которая самостоятельно распределяет момент между передней и задней осями, а также отдельно изменяет количество мощности, которое передается на задние колеса.

Этот шаг поможет решить одну из проблем модели с задним приводом — на старте она заметно проигрывала в ускорении конкурентам. Для поклонников заднего привода производитель по-прежнему оставит функцию Drift, которая отключает передние колеса и передает момент только на задние.

Ожидается, что новое поколение представят в 2022 году. В планах компании выпустить суперкар в кузовах купе и родстер, как и текущая версия.