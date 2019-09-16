В "Укрзализныце" хотят избавиться от непрофильных активов

По словам главы "Укрзализныци", непрофильные активы надо продать и деньги направить в основной вид деятельности

"Укрзализныци" необходимо продать непрофильные активы на максимально выгодных условиях, а полученные деньги использовать на основную деятельность.

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Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на заявление главы правления УЗ Евгения Кравцова.

"У нас есть больницы, цеха по производству металлопластиковых окон и прочие вещи, от которых надо избавиться. Продать на максимально выгодных для компании условиях и направить эти средства в основной вид деятельности", - сказал Кравцов.

По его словам, в компании готовят список непрофильных активов, который будут отрабатывать с Министерством инфраструктуры. Затем перечень этих объектов должен поддержать Кабмин. "У меня есть абсолютная уверенность, что такая поддержка будет. Сейчас это один из приоритетных вопросов", - подчеркнул Кравцов.

При этом он отметил, что есть непрофильные активы, в которых компания заинтересована. К ним относится недавно открытый зерновой терминал около Одессы. Кравцов рассказал, что это специализированный элеватор по стафировке зерна в контейнеры. "Это очень востребованная услуга для высокоценных сортов зерна, которое отправляют не традиционным навалочным способом, а в контейнерах", - подчеркнул Кравцов.