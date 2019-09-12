Украинским авиакомпаниям могут компенсировать облет территории России

По словам главы Мининфраструктуры, эта проблема коснулась в первую очередь авиакомпаний МАУ и SkyUp.

Министерство инфраструктуры разрабатывает механизм компенсаций украинским авиакомпаниям, которые вынуждены облетать территорию Российской Федерации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в комментарии журналистам.

«Действительно, мы ведем и будем предлагать какие-то вещи по поводу того, что должны быть компенсации за облет России. Но не обязательно это должна быть прямая компенсация. Это можно предоставить через аэропортовые сборы, или еще какую удобную модель искать, - сказал министр. - Авиакомпании становятся неконкурентоспособными, потому что они вынуждены делать облет и терять немало средств».

Криклий отметил, что эта проблема коснулась в первую очередь авиакомпаний МАУ и SkyUp.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года Украина запретила полеты российских авиакомпаний в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины. В ответ Российская Федерация в качестве зеркальной меры ввела запрет на полеты украинских авиакомпаний в города России. Также, украинские компании вынуждены облетать территорию России при полетах в другие страны.

Позже в Мининфраструктуры Украины сообщили, что переговоры с РФ об отмене авиасанкций возможны только после уплаты штрафов российскими авиакомпаниями и прекращения полетов в Крым.