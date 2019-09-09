Авиакомпания МАУ назначила нового президента компании

Перед Дыхне поставлена ключевая задача - выведение компании в зону прибыльности при стойком развитии.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" назначила нового президента, которым стал экс-первый заместитель директора аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне, он вступит в должность с 18 сентября.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава наблюдательного совета перевозчика Арон Майберг на пресс-конференции.

«Новым президентом компании назначен Евгений Дыхне. Акционеры компании долго анализировали ситуацию. Дыхне был назначен исходя из того, что он имеет большой опыт, он добился значительного роста в аэропорту «Борисполь»,- сообщил Майберг.

Глава набсовета отметил, что перед Дыхне поставлена ключевая задача - выведение компании в зону прибыльности при стойком развитии.