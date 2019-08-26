Отчаянные водители продолжают ездить по обрушенному мосту в Харькове (видео)

Автомобилисты проезжают в метре от места обвала и даже снимают видео своего проезда по мосту и выкладывают в соцсети.

После обрушения моста на окружной дороге в Харькове, между авторынком и поселком Песочин, водители продолжают по нему ездить.

Об этом сообщает Громадское.

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Отмечается, что на месте обрушения дежурят экипажи патрульной полиции и рабочие, аварийный участок оградили и установили объезд.

Несмотря на это, водители проезжают в метре от места обвала, а некоторые автомобилисты даже снимают видео своего проезда по мосту и выкладывают в социальные сети.

Как сообщал УНИАН, 25 августа в Харькове обвалилась часть автомобильного моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин.

В «Укравтодоре» заявили, что аварийное разрушение части путепровода произошло из-задинамического удара перегруженной фуры.

В компании отметили, что проведенная в мае 2018 года экспертиза показала, что мост работоспособен и не относится к категории аварийных. Мост построен в 1977 году.