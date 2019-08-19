Первый электрокар Porsche совершил суточный заезд на выносливость (фото)

Прототип серийного электрокара Porsche Taycan совершил суточный заезд по тестовой трассе Нардо, проехав почти 3,5 тысячи километров.

Прототип первого серийного электрокара Porsche — Taycan — совершил 24-часовой заезд на выносливость. Автомобиль испытали на итальянском тестовом кольце Нардо, сообщает пресс-служба немецкой марки.

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В течение суточного пробега шесть тест-пилотов Porsche смогли преодолеть 3425 километра. Электромобиль, постоянная скорость которого варьировалась от 195 до 215 км/ч, делал лишь короткие технические остановки для подзарядки аккумуляторов и смены водителей, пишет Autonews.

В компании отметили, что автомобили до своего запуска в следующем году, в общей сложности пройдут около 6 млн км по всему миру. Официальная премьера электромобиля состоится в 4 сентября — Porsche Taycan покажут одновременно на трех мероприятиях в Китае, Германии и Канаде.

Porsche Taycan укомплектуют двумя электрическими моторами (по одному на передней и задней оси), схожими с теми, что применяются на гибридном спортпрототипе Porsche 919 Hybrid. Агрегаты, суммарная отдача которых составит 600 л. с., будут работать вместе с бортовой 800-вольтовой системой. Электрокар сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 3,5 сек. и проезжать без пополнения запаса аккумуляторов примерно 500 километров.