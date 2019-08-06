Bugatti хочет выпустить электрический кроссовер

Ожидается, что мощность кроссовера составит около 1900 лошадиных сил. По неофициальным данным, стоимость машины достигнет 850 000 долларов.

Компания Bugatti планирует разработать кроссовер с электрической силовой установкой.

Читайте такжеBentley, Bugatti и Lamborghini: Volkswagen может лишиться сразу нескольких дочерних брендов

Об этом сообщает Autonews со ссылкой на Automobile Magazine.

По данным издания, новинку создадут совместно с фирмой Rimac из Хорватии. Также в проекте примет участие немецкая инжиниринговая компания Edag.

Ожидается, что мощность кроссовера составит около 1900 лошадиных сил. По неофициальным данным, стоимость машины достигнет 850 000 долларов. В планах компании продавать по 600 экологически чистых кроссоверов в год.

Ранее сообщалось о планах Bugatti разработать электрический седан. Премьера автомобиля может состояться в 2023 году. Электромобиль Bugatti будет разработан с применением легких сплавов и углепластика. Он будет длиннее, чем Porsche Taycan, но будет иметь классический трехобъемный кузов. Три электродвигателя будут развивать мощность около 870 л. с. — почти на 300 л. с. больше, чем у электрокара Porsche.

На прошедшем в марте автосалоне в Женеве Bugatti представила самый дорогой автомобиль в мире — Bugatti La Voiture Noire стоимостью 11 млн евро. Особый гиперкар выпущен в рамках празднования 110-летнего юбилея французской марки, основанной Этторе Бугатти в 1909 году. При этом сам автомобиль посвятили знаковой модели Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 года выпуска.