В Украине выросли продажи новых авто: топ-3 популярных марок

Лидерскую позицию на рынке заняла Renault, на втором месте закрепилась Toyota, а третья позиция рейтинга досталась SKODA.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июле 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 0,3% – до 46,3 тысячи единиц.

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Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Отмечается, что в июле продажи выросли, по сравнению с июлем 2018 года, на 14% - до 7,6 тысячи авто.

По данным "Укравтопрома", лидерскую позицию на рынке заняла Renault. В июле новые автомобили этой марки получили 1203 украинских регистрационных номера. По сравнению с июлем прошлого года регистрации увеличились на 66%.

На втором месте Toyota - 1 039 авто этой марки пополнили украинский автопарк. Свой июльский результат Toyota улучшила на 44%.

Третью строчку июльского рейтинга заняла SKODA с результатом 687 покупателей, что на 37% больше, чем годом ранее.

Четвертая позиция у KIA - 595 авто, что на 36% больше по сравнению с июлем 2018 года.

Замыкает пятерку лидеров месяца NISSAN - 488 авто (+5%).

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, выросли на 0,6% – до 81,8 тысячи единиц.