Сбой в работе метро Киева произошел из-за пожара

Сейчас метро работает в обычном режиме.

Столичное метро работает в обычном режиме.

Об этом сообщает в Facebook Киевский метрополитен.

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"Движение поездов восстановлено, станции работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 августа, станции столичного метро "Крещатик", "Университет" и "Театральная" закрывались на вход и выход по техническим причинам.

Причиной сбоя работы метро в Киеве стал пожар, сообщили в пресс-службе метрополитена, передает РБК-Украина. Как отмечается, произошло возгорание электрощитовой на Крещатике.

"Станции метро не работали из-за возгорания электрощитовой на Крещатике", - сообщили в пресс-службе.