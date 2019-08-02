Сбой в работе метро Киева произошел из-за пожара
12:23, 02 августа 2019Транспорт
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Сейчас метро работает в обычном режиме.
Ранее станции столичного метро "Крещатик", "Университет" и "Театральная" закрывались на вход и выход / фото УНИАН
Столичное метро работает в обычном режиме.
Об этом сообщает в Facebook Киевский метрополитен.
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"Движение поездов восстановлено, станции работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 августа, станции столичного метро "Крещатик", "Университет" и "Театральная" закрывались на вход и выход по техническим причинам.
Причиной сбоя работы метро в Киеве стал пожар, сообщили в пресс-службе метрополитена, передает РБК-Украина. Как отмечается, произошло возгорание электрощитовой на Крещатике.
"Станции метро не работали из-за возгорания электрощитовой на Крещатике", - сообщили в пресс-службе.
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