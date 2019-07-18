На украинских АЗС подешевел автогаз: свежие цены

По состоянию на 18 июня, средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС снизилась до 12,87 гривни за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 13 по 18 июля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-40 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на АЗС WOG и SOCAR сжиженный газ подешевел на 20 копеек за литр, до 13,28 и 13,27 гривни. Также, на 20 копеек за литр цены снизили на АЗС KLO, до 13,19 гривни.

На столичных станциях AVIAS, ANP и UKRNAFTA цены снизились на 20-25 копеек за литр, до 12,75-12,80 гривни. На 10 копеек за литр газ подешевел на АЗС "БРСМ-Нафта" и Avantage 7, до 12,69 гривни и 11,95 гривни, соответственно.

Кроме того, снижение на 10-40 копеек за литр прошло в кропивницкой сети "РУР", одесской "Катрал", запорожской ZOG, харьковских "Род-Ник" и "Укргазвыдобування", тернопольской "Автотехсервис", полтавской "Автотранс", ривненской "ОЛАС", а также в сетях Jazz Oil, "Татнефть-АЗС-Украина", Marshal, Glusco, Sun Oil, Prime, Mango , Ultra и др.

Таким образом, по состоянию на 18 июня средняя розничная стоимость сжиженного газа на АЗС в Украине снизилась до 12,87 гривни/литр.

По данным UPECO, снижение на заправках проходит на фоне падения оптовой цены на газ с начала июля на 3 426 гривень/тонна (-1,82 гривни/литр) до 19 663 гривни/тонна (10,42 гривни/литр). Кроме того, средневзвешенная цена сжиженного газа производства "Укргаздобычи" на аукционах УЭБ с начала июля снизилась с 21 014 гривень/тонна (11,13 гривни/литр) до 17 056 гривень/тонна (9,04 гривни/литр) по состоянию на 17 июля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 гривни за литр. После этого цены начали снижаться и к середине февраля достигли 10,3 гривни/литр.