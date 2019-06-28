Российским компаниям разрешили поставлять сжиженный газ в Украину - СМИ

Также российские госорганы в полном объеме удовлетворили заявки казахских производителей на транзитные поставки СУГ в Украину.

Министерство экономического развития РФ в полном объеме удовлетворило заявки компаний «Роснефть» и «Лукойл» на поставку сжиженного газа в Украину в течение июля.

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Об этом enkorr сообщили трейдеры, имеющие контракты с трейдерами этих производителей.

«В случае с «Роснефтью», ее квота на июль полностью соответствует тому, что предусмотрено в разрешении ФСТЭК», — сообщил собеседник издания. Напомним, что по имеющейся информации, квота составляет 43 тыс. т.

По данным трейдеров, компания «Укрэнерджи», которая является поставщиком ресурса «Лукойла», ожидает на июль поставку 15 тыс. т.

Также, по словам собеседников, российские госорганы в полном объеме удовлетворили заявки казахских производителей на транзитные поставки СУГ в Украину. «Объем транзита ожидается на уровне 30–35 тыс. т», — сообщил знакомый с ситуацией источник. По его словам, речь идет об объеме «Тенгизшевройла».

По мнению участников рынка, конфигурация утвержденных на июль поставок полностью обеспечит потребности Украины в импортном СУГ.

В то же время есть опасения, что ввиду ремонтных работ на Локосовском ГПЗ «Лукойла», может сократиться поставка СУГ компанией в Украину.

Напомним, что этот ГПЗ является основным поставщиком ШФЛУ для Пермского НПЗ компании, с которого осуществляются отгрузки в адрес «Укрэнерджи».

18 апреля Россия ввела санкции в отношении Украины, предусматривающие ограничение на поставку нефтепродуктов. По решению правительства РФ, вывоз СУГ и ДТ из России в Украину возможен только при наличии специального разрешения Минэкономразвития РФ. При этом объем разрешенного экспорта корректируется российским министерством ежемесячно.

Санкции вступили в силу с 1 июня. В конце мая стало известно, что июньская квота на СУГ для Украины была снижена на 40%, по сравнению с объемом поставок в мае. «Роснефть» получила разрешение на экспорт 20 тыс. т вместо 43 тыс. т, а «Лукойл» — 12 тыс. т. По итогам 20 дней июня, в Украину, по оперативным данным, поступило около 20 тыс. т СУГ от «Роснефти» и 8 тыс. т от «Лукойла».

Справка. В 2018 г. напрямую из России в Украину было поставлено 502,5 тыс. т СУГ, что составило 29% от баланса рынка. Часть российского СУГ в 2018 г. поступало в Украину через транзитные терминалы в Беларуси. По итогу 5 месяцев 2019 г. прямые поставки из России обеспечили 38,5% объема украинского рынка — 277 тыс. т из 718 тыс. т.