Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний

Также пассажиры отмененных рейсов будут перенаправлены на рейсы других авиакомпаний.

Ряд российских авиакомпаний, в частности, российский национальный авиаперевозчик "Аэрофлот", заявили об аннулировании значительной части рейсов в Чехию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Несмотря на то, что у Аэрофлота есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение отменить разрешение на выполнение рейсов", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании. Причину такого решения чешских властей в "Аэрофлоте" не уточнили.

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В связи с этим российский перевозчик отменил большую часть рейсов по маршруту Москва-Прага-Москва, запланированных на 2 июля. В то же время "Аэрофлот" продолжит выполнять два рейса в Прагу, которыми могут воспользоваться пассажиры отмененных рейсов.

Также пассажиры отмененных рейсов будут перенаправлены на рейсы других авиакомпаний.

Кроме того, как сообщает "Интерфакс", чешская власть с 2 июля аннулировала разрешение на рейсы авиакомпании "Победа" ("дочка" "Аэрофлота") из Москвы в Карловы Вары.

"Уральские авиалинии" сообщили, что на неопределенный срок задерживаются рейсы Екатеринбург-Прага и Жуковский-Прага и в обратную сторону с 2 июля. В компании сообщили, что это произошло в связи с решением авиационных властей Чехии аннулировать ранее выданные разрешения на полеты.

Как сообщил источник агентству "Интерфакс", в Праге решили ограничить полеты российских авиакомпаний в Чехию, поскольку были недовольны условиями по транссибірськими маршрутами для чешского национального перевозчика.