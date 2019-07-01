Евросоюз ради безопасности пешеходов обязал электрокары шуметь

Отныне все новые электромобили в ЕС должны продаваться с генераторами шума мотора Avas, который будет автоматически включаться, когда машина едет задним ходом или передвигается со скоростью менее 19 километров в час.

Все новые электромобили, продающиеся в странах Евросоюза, должны быть оснащены генераторами шума мотора. Новые правила вступили в силу 1 июля.

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На дорогах Европы все больше автомашин на электрической тяге, и их распространение вызвало множество жалоб на то, что электромобили ездят практически бесшумно. В результате пешеходы не слышат их приближения, что чревато ростом ДТП, пишет «Русская служба Би-би-си».

Отныне все новые электромобили в ЕС должны продаваться с генераторами шума мотора Avas, который будет автоматически включаться, когда машина едет задним ходом или передвигается со скоростью менее 19 километров в час.

Власти Евросоюза пришли к выводу, что в обоих таких случаях недалеко от автомобиля могут находиться прохожие.

При этом водители будут иметь возможность отключать генератор шума мотора, если они посчитают это необходимым.

На более высокой скорости искусственный звук будет отключаться, так как быстро машины ездят, как правило, либо по шоссе, либо по дорогам, оборудованным соответствующими пешеходными переходами и светофорами.

Британская благотворительная организация Guide Dogs, которая предоставляет собак-поводырей для слепых, приветствовала решение ЕС.

Организация давно уже требовала, чтобы электромобили издавали какой-то шум, но добавляет, что было бы лучше, если бы автомобили издавали звук на любой скорости.

Замминистра транспорта Великобритании Майкл Эллис также приветствовал это решение ЕС, добавив, что появление экологически чистых автомобилей должно принести пользу всем, в том числе и людям с плохим зрением.

"Благодаря этому новому требованию пешеходы будут чувствовать себя увереннее, переходя дорогу", - заявил министр.

С 2021 года все электромобили, а не только новые, должны будут установить систему Avas.

Британское правительство также намерено запретить к 2040 году продажу автомобилей с двигателями, работающими на бензине или дизельном топливе.

К маю 2019 года электромобили составляли всего 6,6% всего автопарка Великобритании, однако их число быстро растет.