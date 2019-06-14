Правительство Британии пересядет на электрокары

К 2030 году в правительственном парке Великобритании не останется автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

К 2030 году правительственный парк Великобритании будет полностью состоять из автомобилей с электрическими силовыми установками.

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Об этом сообщает издание Auto Express со ссылкой на местное Министерство транспорта, передает Autonews.

На данный момент правительственный парк на 23% состоит из электрических машин, а к 2022 году их доля должна превысить 25%. Полностью отказаться от использования автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания британские власти намерены через десять лет.

Министерство транспорта уже дало каждому ведомству подробную инструкцию о том, как именно им осуществить переход от стандартных автомобилей к электрическим. Они также должны будут предоставлять министерству ежегодные отчеты о проделанной работе.

Данные шаги обусловлены правительственной стратегией «Road to Zero», которая предусматривает создание инфраструктуры и прочих условий для перехода на использование «зеленого» транспорта. Согласно этой политике, после 2040 г. в Великобритании полностью запретят продажи автомобилей, оснащенных бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами.

На данный момент возможность отказа от машин с традиционными ДВС рассматривают в Германии, Франции, Норвегии, Нидерландах, Индии и в других странах.