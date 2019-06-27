Появилась газовая версия нового хэтчбека Skoda

Skoda Scala получила 90-сильный трехцилиндровый двигатель, способный работать как на бензине, так и на природном газе.

Компания Skoda представила модификацию нового хэтчбека Scala — с двигателем, который может работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе. Максимальный запас хода автомобиля составил 630 километров.

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Skoda Scala G-TEC оснастили трехцилиндровым двигателем рабочим объемом один литр, развивающим 90 л. с. и 160 Н·м крутящего момента. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, пишет Autonews.

Природный газ заправляется в три соединенных между собой стальных топливных бака, установленных в днище задней части кузова машины. Емкости могут вместить 13,8 кг топлива, которого хватит на 410 км пути. Плюс ко всему у автомобиля есть компактный бензобак на девять литров, обеспечивающий дополнительные 220 км пробега.

Напомним, стандартная Skoda Scala была представлена в декабре 2018 г. на специальном мероприятии в Тель-Авиве. Новинка стала первой моделью чешской марки, в основу которой легло модульное шасси MQB-A0 концерна Volkswagen.

Базовый мотор — 95-сильный бензиновый трехцилиндровый двигатель рабочим объемом один литр, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, доступен двигатель аналогичного объема, выдающий 115 сил. Топовый агрегат — 1,5-литровая 150-сильная «турбочетверка».

Дизельная линейка представлена 1,6-литровым мотором, выдающим 115 л. с. и 250 Н·м крутящего момента. Все двигатели (кроме базового) способны работать с шестиступенчатой «механикой» или с семидиапазонным роботом с двумя сцеплениями.