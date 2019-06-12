Омелян рассказал, сколько миллиардов выделят на дороги в следующем году

В следующем году на ремонт и строительство украинских дорог будет выделено 75 млрд грн.

В следующем году на ремонт и строительство украинских дорог из Дорожного фонда будет выделено 75 млрд грн.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на заседании правительства.

«Сейчас будет много обещаний. Все будут обещать, что будет завтра лучше. Не покупайтесь на эти обещания, а требуйте стабильного финансирования украинских дорог. Сейчас это финансирование есть. В Дорожном фонде на 2020 год предусмотрено 75 млрд грн», - сказал Омелян.

Также министр отметил, что необходимо в бюджете на следующий год предусмотреть дополнительно около 50 млрд грн на территориальные дороги, которые соединяют административные центры областей с районными центрами, городами областного значения, города областного значения между собой и административные центры районов между собой.

Глава «Укравтодора» Славомир Новак на заседании правительства сообщил, что в этом году на ремонт и строительство украинских дорог будет направлено 55 млрд грн.

«В этом году в Дорожный фонд поступит более 50 млрд грн, а с учетом средств международных финансовых организаций эта цифра составит 55 млрд грн. Все эти средства пойдут на ремонт и строительство дорог», - сказал он.

Новак отметил, что из этой суммы «Укравтодор» получит 33 млрд грн, облгосадминистрации на дороги местного значения получат 14,6 млрд грн, а фонд безопасности – 2,1 млрд грн.