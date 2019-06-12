Стало известно, когда объявят конкурс на строительство первой платной дороги из Львова в Польшу

В “Укравтодоре” заявили, что конкурс на строительство первой платной дороги от Львова до Польши будет объявлен осенью.

Конкурс на строительство первой платной дороги из Львова в Краковец (Польша) будет объявлен осенью этого года. Об этом сообщил глава «Укравтодора» Славомир Новак на заседании правительства.

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"Продолжаем переговоры относительно первой концессионной дороги Львов-Краковец и осенью будем предлагать правительству объявить конкурс на первую концессию", - сказал Новак.

Как сообщал УНИАН, ранее глава "Укравтодора" заявлял, что строительство первой платной дороги из Львова в Краковец (Польша) начнется в 2020 году.

В мае 2015 года "Укравтодор" объявил конкурс на строительство первой в Украине концессионной дороги Львов - Краковец, разговоры о строительстве которой велись уже более десяти лет. Но в сентябре того же года стало известно, что конкурсные заявки претендентов - украинской компании "Украинские транспортные магистрали" и французской Bouygues - не соответствуют условиям конкурса. В связи с этим Министерство инфраструктуры сообщило, что рассчитывает запустить в новом формате этот конкурс после того, как будет усовершенствовано законодательство Украины о концессии, а также о государственно-частном партнерстве.

27 февраля 2018 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог» (регистрационный номер 6766), которым разрешается строить и эксплуатировать в Украине автомобильные дороги на условиях концессионного договора.