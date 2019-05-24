Новый Opel Corsa стал электрокаром

Компания Opel представила компактный хэтчбек Corsa шестого поколения, который стал электрокаром. Позже у модели появятся версии с традиционными бензиновыми и дизельными моторами.

Компания Opel официально представила компактный хэтчбек Corsa шестого поколения. Пока немцы показали только электрическую модификацию модели, вслед за которой вскоре дебютируют варианты с бензиновыми и дизельными моторами.

Читайте такжеСостоялась официальная премьера первого электромобиля Skoda (фото)

«Зеленая» Corsa, получившая приставку «e» в названии, укомплектована электрическим агрегатом, выдающим 136 л. с. и 260 Н·м крутящего момента. Двигатель позволяет автомобилю ускоряться с места до 50 км/ч за 2,8 сек., а на разгон до 100 км/ч требуется 8,1 секунды, пишет Autonews.

Комплект аккумуляторов на 50 кВт·ч позволяет электрокару проезжать без подзарядки до 330 километров (по циклу WLTP). При помощи специальной быстрой системы запас батарей можно пополнить на 80% всего за полчаса.

Что касается стандартного Opel Corsa шестого поколения, то его построят на модульной архитектуре CMP (Common Modular Platform), которая уже лежит в основе нового Peugeot 208 и DS3 Crossback. Новое шасси позволит сделать автомобиль примерно на 100 кг легче предшественника, что положительно скажется на топливной экономии и динамике автомобиля.

По предварительным данным, в линейку моторов войдет 1,2-литровый трехцилиндровый наддувный двигатель, который будет доступен в нескольких стадиях форсировки. Топовые версии Opel Corsa будут оснащаться светодиодными матричными фарами головного света, которые дебютировали в 2015 г. на Astra нового поколения, а затем появились на флагманской модели Insignia.